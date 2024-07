Cartographie des efforts des secteurs public et privé pour assurer une transition juste

De plus en plus, l’accent est mis sur les risques auxquels les individus, les entreprises et les pouvoirs publics sont confrontés (qui, par exemple, affectent leur bien-être ainsi que leurs conditions matérielles ou leur situation financière fondamentale) et sur les dommages qui se manifestent. On constate néanmoins une certaine hétérogénéité dans la manière dont les pays et les entreprises structurent et déploient leurs efforts, négligeant parfois de fixer des objectifs communs ou harmonisés ou d’établir des indicateurs cohérents permettant d’évaluer leur impact sur l’environnement et la société. L’établissement d’une sémantique commune sur le concept de transition juste et une solide compréhension de ses activités par les pouvoirs publics et les entreprises permettraient d'évaluer l'ampleur du problème. Cette synthèse donne un aperçu de certaines pratiques positives afin d'encourager d'autres à se lancer et fournit un point de référence pour mesurer les actions futures.