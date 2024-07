Mesurer l'impact des entreprises sur le bien-être des personnes et sur le développement durable

Face à des inégalités très marquées, aux progrès technologiques et aux répercussions de la crise du COVID-19, les responsables publics, les investisseurs et les entreprises elles-mêmes cherchent à mieux comprendre les effets des activités des entreprises sur les personnes et les inégalités. L’OCDE a conçu un cadre commun de mesure de la performance sociale qui peut être utilisé par les entreprises, et qui est aligné sur les approches macroéconomiques de la mesure du bien-être et du progrès suivies par les pouvoirs publics et les offices statistiques nationaux. Ce cadre examine les incidences qu’ont les activités des entreprises sur le bien-être des salariés, des consommateurs et des travailleurs dans toute la chaîne de valeur et à l’échelle de la société plus largement.