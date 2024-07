Travail, origine sociale, chance ? Explorer les opinions sur ce qui compte le plus pour réussir dans la vie

Il est essentiel de comprendre les convictions des individus en matière de mobilité sociale afin de concevoir et de mettre en œuvre des politiques qui s'attaquent aux disparités structurelles et obtiennent le soutien de l'opinion publique. Les croyances en matière de mobilité sociale peuvent contribuer à renforcer le contrat social. Cependant, des opinions tranchées sur le rôle de l'effort individuel dans la détermination de la réussite peuvent également contribuer à diminuer le soutien aux politiques promouvant l'égalité des chances et la réduction des inégalités. S'appuyant sur les données du module "Opportunités" de la vague 2022 de l'enquête de l'OCDE "Les risques qui comptent", cette synthèse étudie les perceptions qu’ont les personnes sur les principaux déterminants de la mobilité sociale au sein de 27 pays de l'OCDE. En moyenne, 60% des personnes interrogées estiment que le travail est essentiel ou très important pour déterminer la position sociale d'un individu. Toutefois, parmi cette majorité, seul un cinquième pense que travailler dur est le seul facteur de la réussite.