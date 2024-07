Intégration des politiques et bien-être des enfants

Cette synthèse fait le point sur les initiatives récentes des pays de l'OCDE visant à renforcer l'intégration des politiques en faveur du bien-être de l'enfant. Elle expose les défis auxquels sont confrontés les pays qui s'efforcent de faire avancer l'agenda politique du bien-être de l'enfant et examine ce qu’ils peuvent faire pour être plus efficaces. Les plans d'action intégrés pour le bien-être des enfants peuvent fournir l’orientation stratégique nécessaire, mais il peut être difficile de les faire évoluer au-delà d'un simple cadre d'orientation. Les pays de l’OCDE devraient envisager de réduire leur champ d'application et stimuler le travail en commun. Les instruments d’aide à l’élaboration des politiques en direction des enfants ne jouent pas encore un rôle pleinement efficace dans l'intégration de l'agenda politique du bien-être de l'enfant dans l'ensemble du gouvernement. Il convient de faire preuve de stratégie en investissant dans des outils politiques spécifiques aux enfants et en étendant leur utilisation.