Mesure du bien-être des enfants : Cadre conceptuel pour de meilleures données

Cette synthèse reprend certaines des principales conclusions de notre rapport Mesurer le bien-être des enfants et les politiques en la matière, soulignant la nécessité de disposer de meilleures données sur la vie des enfants afin d'élaborer des politiques efficaces. Il présente un nouveau cadre de mesure du bien-être des enfants qui identifie les aspects de leur vie qui devraient être mesurés et la meilleure façon de surveiller leur bien-être. Il souligne également l'importance d'accroître la régularité et l'actualité de la collecte de données, d'améliorer les techniques de liaison et de combinaison des données et de renforcer la capacité de l'infrastructure de données à collecter des données sur les groupes d'enfants vulnérables.