L’élaboration de politiques économiques au service du bien-être économique

Les politiques efficaces en matière de protection sociale sont celles qui tiennent compte des liens d’interdépendance entre les retombées économiques, sociales et environnementales. Ce document, destiné à éclairer les discussions de la filière Finance au cours de la Présidence japonaise du G7 en 2023, décrit une série d’initiatives menées à l’échelle nationale et internationale pour améliorer la mesure du bien-être multidimensionnel « au-delà du PIB ». En particulier, le Système de comptabilité nationale (SCN) de 2025 rendra plus visibles l’économie numérique et les services numériques gratuits, ainsi que les activités non rémunérées des ménages et l’épuisement du capital naturel. Par ailleurs, plus de deux tiers des pays de l’OCDE ont mis au point, à l’échelle nationale, des cadres, des plans de développement ou des enquêtes axés sur le bien-être multidimensionnel, couvrant un large éventail de résultats et d’inégalités au niveau économique, social et environnemental qui ont une incidence sur le bien-être des populations et sa pérennité. Certaines économies du G7 et de l’OCDE ont commencé à utiliser ces éléments pour éclairer l’élaboration du budget, renforcer les outils d’évaluation de l’action publique (y compris l’analyse coûts-avantages) et étayer les cadres de gestion des performances de l’administration et les stratégies de croissance inclusive.