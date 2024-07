Agir pour l’égalité des chances

La présente synthèse, qui s’appuie sur les données du module sur l’égalité des chances de l’enquête de l’OCDE de 2022 Des risques qui comptent, explore les préférences des individus en faveur de politiques et d'actions visant à réduire les inégalités et à améliorer les opportunités individuelles. L'analyse révèle qu'en dépit de préoccupations largement partagées en matière d'inégalités et d’égalités des chances, les opinions divergent quant aux solutions à apporter. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE où l’enquête a été menée, les politiques visant à favoriser l'égalité des chances et à limiter les disparités du marché bénéficient d'un large soutien. En revanche, les mesures de redistributions suscitent une adhésion plus modérée. Par ailleurs, une grande majorité des répondants estiment que le secteur privé peut jouer un rôle important en proposant des salaires équitables, en luttant contre les inégalités de rémunération, en créant des emplois dans le pays et en investissant dans la main-d’œuvre. Cette synthèse est la dernière d’une série de trois sur le thème Mesurer l’égalité des chances : le rôle de l’opinion publique.