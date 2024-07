Travailler main dans la main ? Explorer les opinions sur le rôle de différents acteurs dans la lutte contre les inégalités

S'appuyant sur les données du module "Opportunités" de la vague 2022 de l'enquête de l'OCDE "Les risques qui comptent", cette synthèse se penche sur les préoccupations des individus en matière d'inégalités et examine leurs points de vue sur le rôle joué par différents acteurs - des secteurs public et privé à la société civile et aux citoyens - dans la réduction des disparités économiques. L'analyse révèle une inquiétude généralisée face aux multiples dimensions des inégalités : en moyenne, près de sept personnes interrogées sur dix pensent que les ressources économiques devraient être réparties plus équitablement et près de la moitié d'entre elles estiment que les disparités non économiques sont trop importantes. Reconnaissant la nature complexe des inégalités, les personnes interrogées estiment également qu'il est nécessaire d'adopter une approche multipartite. Les gouvernements nationaux sont considérés comme des acteurs clés, mais non exclusifs, et plus de la moitié des répondants estiment que les acteurs publics et privés ont, ensemble, un rôle clé à jouer dans la lutte contre les inégalités.