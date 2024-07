Les inégalités comptent-elles ?

Relancer l’économie après la crise induite par la pandémie de COVID 19 nécessite des politiques et des réformes qui s’attaquent aux inégalités et soutiennent l’égalité des chances. Toutefois, la mise en œuvre de telles réformes exige un large soutien de la population. Afin de mieux comprendre les facteurs qui influencent l’adhésion de l’opinion publique, le présent rapport propose une analyse détaillée de la perception qu’ont les individus des inégalités et des préoccupations qu’elles suscitent dans différents pays. Il décrit comment les préoccupations relatives aux inégalités de revenu ont progressé au fil du temps dans les pays de l’OCDE. Aujourd’hui, dans la plupart des pays, une grande majorité de la population considère que les inégalités de revenu sont trop importantes et que la mobilité intergénérationnelle est trop faible. Pourtant, les politiques de réduction des inégalités pourraient ne pas susciter une adhésion suffisante à leur mise en œuvre si la société ne parvient pas à s’accorder sur des solutions politiques concrètes ou si ses membres doutent de l’efficacité de ces mesures. En outre, même lorsque la majorité réclame plus d’égalité, une opinion publique divisée peut compliquer l’introduction de réformes. Le rapport montre que les personnes d’un même pays sont souvent divisées au sujet de l’ampleur des inégalités et de ce qui devrait être fait pour relever ce défi. Il présente comment l’analyse des perceptions et des préoccupations des individus peut être utilisée pour éclairer l’élaboration de l’action des pouvoirs publics.