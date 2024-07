Mobilité sociale et égalité des chances

Grâce aux travaux menés par les chercheurs dans les universités et les institutions du monde entier, un corpus important de connaissances a été constitué quant à l’importance de la mobilité sociale et de l’égalité des chances, ainsi qu’à leurs moteurs et aux mesures prises par les pouvoirs publics dans ces domaines. Pourtant, on manque encore cruellement de données comparables à l’échelle internationale sur l’évolution de la mobilité sociale, notamment concernant les minorités et les groupes sous-représentés. Conçu pour pallier ce manque de données, l’Observatoire de l’OCDE sur la mobilité sociale et l’égalité des chances dresse un état des lieux des trajectoires de mobilité sociale dans les différents pays de l’OCDE et dans le temps ; il analyse également l’incidence de l’insécurité économique croissante et des inégalités de patrimoine marquées sur la mobilité sociale, et étudie l’ampleur de l’inégalité des chances à l’échelon local et régional. À l’avenir, l’Observatoire axera ses travaux sur les disparités constatées entre les genres et entre les groupes ethniques en matière de mobilité sociale.