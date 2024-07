Les coûts économiques liés à l’expérience d’un désavantage socioéconomique dans l’enfance

Grandir dans un environnement socio-économique défavorisé a des effets importants tout au long de la vie d'un enfant, qui limitent ses opportunités et entraînent des coûts économiques et sociaux tant pour lui que pour la société dans son ensemble. Les enfants issus de ménages défavorisés prennent souvent du retard dans le développement de leurs compétences, sont en moins bonne santé physique et mentale et, à l'âge adulte, sont confrontés à des options d'emploi et à un potentiel de gain limités. Pour lutter contre les désavantages subis par les enfants, il faut renforcer les actions visant à prévenir leur apparition et à atténuer leurs conséquences tout au long de la vie, en mettant l'accent sur les politiques qui minimisent l'impact des désavantages socio-économiques. Pour en savoir plus, consultez cette synthèse consacrée aux coûts économiques liés à l'expérience d'un désavantage socioéconomique dans l'enfance au sein des pays européens de l'OCDE.