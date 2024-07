Bébés et employeurs - Comment réconcilier travail et vie de famille (Volume 4)

Cet ouvrage analyse un large éventail de mesures existantes: les politiques de réforme des systèmes de fiscalité/prestations, les politiques de gestion des systèmes de garde des enfants, ainsi que les politiques de l’emploi et les pratiques professionnelles des entreprises. Il montre comment ces mesures orientent le comportement des parents sur le marché du travail actuel et à plus long terme et en quoi elles peuvent avoir des répercussions sur le développement de la famille. Ce volume traite du Canada (notamment de la Province de Québec), de la Finlande, du Royaume-Uni et de la Suède et analyse un large éventail de mesures des politiques en faveur de la réconciliation entre vie professionnelle et vie familiale dans les quatre pays en question.

Cet ouvrage fait partie de la série Bébés et Employeurs parue en 2002 et qui concernait l’Australie, le Danemark, et les Pays-Bas ; suivi du second volume publié en 2003 sur l'Autriche, l'Irlande et le Japon, et du troisième volume publié en 2004 sur la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la Suisse. Un rapport de synthèse paraîtra plus tard en 2005 : il présentera des indicateurs clés sur les politiques en faveur des familles.