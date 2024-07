Assurer le bien-être des enfants

S’appuyant sur un large éventail de sources de données, cette publication construit et analyse différents indicateurs du bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE. Ces indicateurs couvrent six dimensions essentielles : le bien-être matériel, le logement et l’environnement, l’éducation, la santé et la sécurité, les comportements à risque et la qualité de la vie scolaire. Ils montrent qu’aucun pays de l’OCDE n’est performant dans tous les domaines et que chacun d’eux pourrait faire davantage pour améliorer la vie de ses enfants et adolescents.Elle analyse également les montants dépensés par les pays au titre de l’enfance et à quel stade interviennent ces dépenses ; c’est la première fois qu’un tel exercice comparatif est entrepris pour l’ensemble de la zone OCDE. D’autres chapitres examinent dans le détail les politiques à destination des enfants de moins de trois ans, l’impact de la monoparentalité sur les enfants et l’effet des inégalités intergénérationnelles. En conclusion, elle fait un certain nombre de recommandations d’ordre général en vue d’améliorer le bien-être des enfants.

À lire également

Croissance et inégalités: Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE (2008)

Bébés et employeurs – Comment réconcilier travail et vie de famille : synthèse des résultats pour les pays de l’OCDE (2007)