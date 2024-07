Bien-être et santé mentale

Si la santé mentale a été au cœur du débat public pendant la crise du COVID-19, elle représentait déjà, avant la pandémie, l'une des principales catégories du fardeau global des maladies et était en forte croissances. Le Centre WISE de l'OCDE a lancé un projet visant à appliquer la notion de bien-être à la santé mentale de la population, en s'appuyant sur les différentes dimensions économiques, sociales, environnementales et relationnelles de la vie des gens mises en évidence par le cadre du bien-être de l'OCDE, et en tirant parti des synergies avec les approches pangouvernementales du bien-être actuellement en cours d'élaboration dans un certain nombre de pays. En particulier, ce projet révèle les lacunes pour améliorer la qualité et la disponibilité de données comparables sur l'état de santé mentale de l'ensemble de la population, souligne comment les approches du bien-être peuvent servir d'outil supplémentaire pour une intégration plus poussée des politiques, et contribue à mettre en lumière les domaines dans lesquels des travaux supplémentaires sont nécessaires.