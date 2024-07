Un nombre alarmant de femmes et de jeunes filles deviennent des survivantes/victimes de la violence liée au sexe au moins une fois dans leur vie. Pour la plupart des femmes qui ont subi des violences physiques ou sexuelles, l'auteur est une personne qu'elles connaissent et non un étranger - un phénomène connu sous le nom de violence du partenaire intime (VPI).

Dans les 27 pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, près d'un quart (23 %) des femmes déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime. Ce chiffre varie de 13 % en Espagne, en Slovénie, en Pologne et en Autriche à 36 % aux États-Unis et 38 %, soit près de deux femmes sur cinq, en Türkiye. On estime que les taux de violence sont encore plus élevés dans de nombreuses autres régions du monde.