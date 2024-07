Promouvoir le développement de clusters de tourisme au Maroc

La Vision 2020 – Stratégie de développement touristique du Maroc fixe des objectifs ambitieux pour le développement des entreprises touristiques. L’élaboration d’une politique de clusters de tourisme vise à appuyer la mise en œuvre de la politique du tourisme aux niveaux régional et local en s’adossant au processus en cours de régionalisation avancée. Il s’agit notamment d’inciter les entreprises du secteur à coopérer davantage au sein d’une destination, à dialoguer avec les différents acteurs impliqués dans la chaine de valeur du tourisme (tourisme, artisanat, économie sociale et solidaire, agriculture, universités, autorités locales), à innover via différentes expérimentations et à se mettre en réseau.

Le rapport met en avant des bonnes pratiques internationales et présente la mise en place d’un cluster tourisme « Art de vivre marocain » dans la région de Marrakech-Safi. L’objectif est de favoriser l’innovation et la coopération entre les acteurs du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, et de permettre un développement du tourisme plus inclusif sur le territoire et avec les communautés locales. Le rapport émet plusieurs recommandations pour appuyer la mise en œuvre du cluster de tourisme dans la région de Marrakech-Safi, pour en évaluer les impacts, mais aussi pour encourager le développement de clusters de tourisme dans d’autres régions du Maroc.