Analyser les mégatendances pour mieux façonner l’avenir du tourisme

L’avenir du tourisme sera soumis à des changements sociaux, économiques, politiques, environnementaux et technologiques de grande ampleur apportant de nouveaux défis, souvent méconnus, ainsi que, de nouvelles menaces et opportunités. Ces mégatendances se forment lentement mais une fois implantées, excercent une influence considérable et durable sur les activités humaines, les processus et les percéptions, y compris sur le tourisme. Quatre mégatendances sont susceptibles d'avoir des impacts importants et une pertinence pour le tourisme : i) l’évolution de la demande touristique ; ii) l’essor du tourisme durable ; iii) les technologies structurantes et iv) la mobilité des voyageurs. Explorer les implications multidimensionnelles de ces mégatendances à l’horizon 2040 est nécessaire pour guider les politiques et orienter l’avenir du tourisme. Ce document développe une série de scénarios plausibles et de réponses publiques possibles aux mégatendances mentionnées ci-dessus, il examine ensuite la manière dont les responsables des politiques publiques peuvent mieux se préparer aux mégatendances, et présente un ensemble de lignes directrices pour une prospective stratégique efficace en matière de tourisme.