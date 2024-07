Reconstruire le tourisme de demain : réponses des pouvoirs publics au COVID-19 et reprise

Les perspectives dans le secteur touristique demeurent très incertaines. La pandémie de coronavirus (COVID-19) continue de frapper durement ce secteur ; selon les prévisions, le tourisme international devrait diminuer d’environ 80 % en 2020. Le tourisme interne contribue à atténuer le choc, tout au moins partiellement, et les pouvoirs publics ont immédiatement pris des mesures remarquables pour aider et relancer le secteur tout en préservant les emplois et les entreprises. Bon nombre de pays s’emploient également à élaborer des mesures pour construire une économie touristique plus résiliente après la pandémie de COVID-19. Elles consistent notamment à préparer des plans de soutien durable à la reprise dans le secteur du tourisme, à encourager le virage du numérique et la transition vers un tourisme vert et à adapter le tourisme aux réalités futures.