Impacts Environnementaux de la Navigation

Il est essentiel que les ports fonctionnent de façon efficiente pour le développement économique de la vaste zone qui les entoure, mais le trafic maritime qui les dessert, la manutention des marchandises dans les installations portuaires et les activités de distribution dans l’arrière-pays peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement.

La présente étude passe en revue un certain nombre d’impacts environnementaux des ports, et elle examine les impacts environnementaux et économiques de divers instruments d’action qui sont ou peuvent être utilisés pour remédier à ces impacts. Elle s’appuie essentiellement sur les résultats d’études de cas consacrées à cinq des plus grands ports de la zone OCDE, – à savoir ceux de Los Angeles et Long Beach aux États-Unis, Rotterdam aux Pays-Bas, Vancouver au Canada et Busan en Corée.

On trouvera dans cette étude des exemples de problèmes environnementaux liés aux activités portuaires (tels que pollution atmosphérique et émissions de gaz à effet de serre, pollution des eaux, bruit, prolifération d’espèces envahissantes, etc.) et la présentation d’un certain nombre d’instruments d’action différents pouvant être utilisés pour limiter les impacts négatifs. A ce titre, ce livre permettra aux décideurs et aux chercheurs de tirer des enseignements des expériences d’autres pays.