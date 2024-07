L'Observateur de l'action climatique 2023

L’Observateur de l’action climatique est une des principales publications du Programme international pour l’action sur le climat (IPAC). Cette synthèse couvre les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et les progrès accomplis en vue de la neutralité carbone dans 51 pays de l’OCDE et partenaires de l’OCDE. Cette année, le rapport contient un résumé des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre, une évaluation des aléas climatiques et les dernières tendances en matière de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Les décideurs politiques et les acteurs de terrain sont les destinataires de cette synthèse dont les résultats montrent que, à moins d’être plus ambitieux et d’accroître significativement l’envergure des actions en faveur du climat à l’échelle nationale, les pays ne relèveront pas le défi de la neutralité carbone.