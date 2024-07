L'Observateur de l'action climatique 2022 met à jour l'évaluation annuelle des progrès des pays vers les objectifs zéro émission nette et les engagements de l'Accord de Paris. L'édition de cette année s'appuie sur deux nouveaux ensembles d'indicateurs sur les risques liés au climat et les actions climatiques, élaborés par le Programme international pour l'action climatique (IPAC) : les indicateurs de risques et d'exposition au climat et le cadre de mesure des actions et des politiques climatiques. Ces indicateurs fournissent des preuves granulaires que, bien que l'action et les politiques climatiques se développent dans le monde entier, l'ambition doit augmenter de manière significative pour faire face à l'éventail des risques climatiques auxquels le monde est confronté et qui affectent les moyens de subsistance des populations.