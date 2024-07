Forum sur le secteur spatial

Plus que jamais, les gouvernements sont engagés dans des activités spatiales. Les nations spatiales, à la fois nouvelles et expérimentées, sont désireuses d'en apprendre davantage sur les liens entre leurs programmes spatiaux, leurs activités plus larges de recherche et d’innovation, et le développement économique durable, afin de faciliter l’évaluation des politiques et l’analyse de leur impact.

S'appuyant sur la base de données STIP Compass de la CE et de l'OCDE, qui rassemble en un seul endroit des données qualitatives et quantitatives sur les tendances nationales en matière de science, de technologie et d'innovation (STI), le portail de l'OCDE sur les politiques spatiales vise à soutenir le travail des agences gouvernementales, des administrations, de l'académie et du secteur privé.