Économie spatiale durable

L'accumulation des débris spatiaux nécessite des réponses nationales et internationales solides. Certains orbites précieux pourraient devenir inutilisables en raison de niveaux insoutenables de concentration de débris spatiaux. Les orbites les plus susceptibles d'être affectées sont aujourd'hui essentielles pour la météorologie, la recherche climatique, la gestion des catastrophes et de l'environnement, ainsi que pour les applications commerciales et militaires. Les satellites fournissent des observations uniques et irremplaçables. Les risques croissants liés à l'occupation et à la densité des orbites peuvent entraîner des réactions en chaîne irréversibles de collisions en orbite, le soi-disant syndrome de Kessler.

Pour résoudre ce problème, il faudra une collaboration public-privé plus forte et mieux coordonnée, par exemple en matière de partage de données, de consensus international sur les normes et les meilleures pratiques, de développement technologique et de politiques innovantes soutenues par de nouveaux instruments économiques pour accroître la conformité des opérateurs de satellites. L'OCDE soutient les efforts actuels en fournissant de nouvelles preuves sur l'économie de la durabilité spatiale.