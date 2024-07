Alors que nos sociétés dépendent de plus en plus des applications spatiales pour les télécommunications, la gestion des ressources, la météorologie et la surveillance du climat, les orbites terrestres deviennent de plus en plus encombrées avec des milliers de satellites, ce qui entraîne des risques croissants liés à la densité croissante du trafic spatial et des débris spatiaux.

À l'initiative de plusieurs membres du Forum de l'OCDE sur le secteur spatial, le Secrétariat de l'OCDE a lancé en 2021 un projet international original sur l'économie de la durabilité spatiale. L'objectif est de promouvoir une recherche universitaire stimulante et de fournir finalement de nouvelles preuves à la communauté mondiale, ce qui aidera à orienter les décisions futures sur la meilleure façon de tirer parti des avantages de l'environnement spatial pour les générations présentes et futures.

Des chercheurs d'universités et d'organisations de recherche du monde entier ont été invités à rejoindre le projet et à aborder les mêmes questions de recherche axées sur la manière de mesurer les coûts des débris spatiaux et/ou la valeur de l'infrastructure spatiale, puis à produire des documents de recherche originaux. Après une sélection des meilleurs documents, les premières conclusions ont été publiées dans le rapport Earth’s Orbits at Risk: The Economics of Space Sustainability (2022).

La deuxième phase du projet a ajouté une troisième question de recherche axée sur les effets économiques possibles des options politiques pour aborder les débris spatiaux. Les résultats seront publiés dans le futur rapport The Economics of Space Sustainability: Exploring Policy Options for Space Debris Management (à paraître en 2024). Ce projet international original sur l'économie de la durabilité spatiale devrait connaître une troisième phase en 2024-2025. En attendant, un atelier a été organisé à l'OCDE en décembre 2023 pour présenter les conclusions préliminaires du projet dans son ensemble jusqu'à présent.