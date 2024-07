Gérer les risques climatiques et faire face aux pertes et aux dommages

Ce rapport aborde la question urgente des pertes et dommages liés au climat. Le changement climatique provoque de profonds bouleversements planétaires ayant des effets néfastes sur le bien-être des populations et leurs moyens de subsistance, et menace les avancées réalisées en termes de développement. L’ampleur et la portée des risques futurs encourus à un endroit donné font cependant l’objet d’incertitudes liées à la prédiction de la dynamique complexe du climat, ainsi qu’à l’impact des décisions individuelles et collectives qui déterminent les émissions futures de gaz à effet de serre, les tendances du développement socioéconomique et l’inégalité. Le rapport étudie la question des pertes et dommages liés au climat du point de vue de la gestion des risques. Il examine comment le changement climatique se manifestera dans différentes régions du monde et au fil du temps, en s’intéressant à trois types de dangers : les changements évoluant lentement comme la montée du niveau de la mer; les phénomènes climatiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses; enfin, les éventuelles modifications non linéaires de grande ampleur dans le système climatique lui-même.

Le rapport étudie les approches pour réduire et gérer les risques en mettant l’accent sur l’action des pouvoirs publics, les dispositifs financiers et l’utilité de la technologie dans l’efficacité des processus de gestion des risques. S’appuyant sur les expériences menées dans le monde entier – en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement –, ce rapport met en lumière un certain nombre de bonnes pratiques et indique des marches à suivre.