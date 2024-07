Le rôle des entreprises dans les inégalités salariales (version abrégée)

Cette version abrégée est la traduction partielle de la version anglaise de la publication The Role of Firms in Wage Inequality - Policy Lessons from a Large Scale Cross-Country Study de l’OCDE. Elle contient le résumé de la publication ainsi que le chapitre 1 du rapport, qui propose une synthèse des enseignements d’une étude internationale à grande échelle sur le rôle des entreprises dans les inégalités salariales. L’enseignement principal est qu’un tiers environ de l’ensemble des inégalités salariales peut s’expliquer par des écarts de rémunération entre entreprises plutôt que par des différences de niveau et de rendement des compétences des travailleurs. Les écarts de rémunération entre entreprises traduisent des écarts en termes de productivité et de pouvoir de fixation des salaires. Pour atténuer les fortes inégalités salariales tout en favorisant une croissance forte et durable, les politiques centrées sur les travailleurs (éducation, formation des adultes, par exemple) doivent être complétées par des politiques axées sur les entreprises.