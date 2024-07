La formation tout au long de la vie est indispensable aux individus pour réussir sur des marchés du travail et dans des sociétés façonnées par les mégatendances que sont l’allongement de l’espérance de vie, les développements rapides de la technologie, la mondialisation, les migrations, les changements environnementaux et la transformation numérique, mais aussi par des chocs soudains, comme a pu l’être la pandémie de COVID-19. Dans un monde en pleine mutation et en proie à l’incertitude, la formation tout au long de la vie peut les aider à s’adapter et à développer leur résilience aux chocs externes. Si l’appui des pouvoirs publics demeure fort utile pour éviter que les changements structurels ne viennent lacérer le tissu social, la création d’une culture de la formation tout au long de la vie donne à tout un chacun les moyens de s’y adapter par lui-même. Il importe donc de réunir des éléments concrets qui nous éclairent sur les solutions les plus indiquées pour l’accompagner dans cette démarche, pour qu’il puisse « apprendre à apprendre ». La présente édition des Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2021 est consacrée à l’étude des politiques, notamment celles qui régissent l’acquisition et l’utilisation des compétences, qui s’offrent aux pouvoirs publics pour promouvoir, avec le maximum d’efficacité, la formation de tous, tout au long de la vie. Ce rapport utilise des données quantitatives comparables pour mettre en relief le rôle décisif des facteurs socio émotionnels et de motivation dans le succès d’une formation tout au long de la vie. Primordiaux en temps ordinaire pour continuer à se former tout au long de la vie, ces facteurs ont acquis une importance accrue avec la pandémie.