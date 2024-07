L’individualisation des dispositifs d’accès à la formation: l’exemple français du Compte Personnel de Formation

La création du Compte personnel de formation (CPF) marque une étape importante pour le système français de formation continue en instituant un dispositif individualisé de financement de formations. Mis en œuvre en janvier 2015, il est actuellement le seul exemple existant au niveau international de compte individuel de formation sur lequel les individus accumulent des droits à la formation au cours du temps. D’abord le fruit d’un compromis entre les acteurs sociaux, le CPF a généré d’importantes avancées en matière de qualité de la formation. La loi du 5 septembre 2018 “Pour la liberté de choisir son avenir professionnel” modifie significativement le compte dans l’objectif de renforcer la place de l’individu dans le système, de réduire le rôle des acteurs collectifs – notamment des branches -, et d’augmenter celui du libre jeu de la concurrence et du marché. Après une revue des caractéristiques du CPF avant et après la réforme, ce document fournit des éléments sur l’utilisation du CPF en pratique, discute la mesure dans laquelle le dispositif atteint les publics généralement sous-représentés et les questions liées à la qualité de la formation. Il conclue par une discussion des forces et faiblesses du CPF.