Montée du chômage des jeunes dans la crise

Les jeunes ont été très sévèrement touchés par la crise économique globale. Dans la zone OCDE, le taux de chômage des jeunes (15-24) a progressé de près de 6 points de pourcentage entre fin 2007 et fin 2009 pour atteindre près de19 %. Il y a actuellement environ 15 millions de jeunes au chômage dans la zone OCDE, soit environ 4 millions de plus que fin 2007. Dans des pays comme la France et l’Italie, environ un jeune actif sur quatre se retrouve au chômage, alors qu’en Espagne, c’est le cas pour plus de 40% d’entre eux.