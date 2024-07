Audit du service public de l'emploi au Luxembourg

Le taux de chômage au Luxembourg - minime pendant les années 70 et 80 puis en forte augmentation, bien que toujours bas par rapport aux autres pays, dans les années 90 - est depuis 2004 à près de 5%. Ce rapport compare d’abord la situation au Luxembourg avec celle de "pays de référence" qui ont également un bon niveau de protection sociale, mesuré par le niveau des allocations de chômage et du revenu minimum. La petite taille du pays et le rôle important du travail frontalier présentent certains avantages pour le Service public de l’emploi (SPE) et ils génèrent certaines contraintes supplémentaires, mais les options de politique comme leurs impacts attendus restent globalement similaires à ceux expérimentés par les autres pays de référence. Plusieurs de ces pays (le Norvège, la Suède, la Suisse) avaient également des taux de chômage très bas jusque dans les années 80. En général, les pays qui ont introduit une indemnisation généreuse du chômage dans les années 70 ont subi des niveaux de chômage plus élevés environ 20 ans plus tard. Selon cette perspective, le Service public de l’emploi (SPE) au Luxembourg a réussi à maintenir le chômage à des niveaux relativement bas plus longtemps que presque partout ailleurs. L'augmentation progressive du chômage inscrit par rapport au chômage au sens de l'enquête entre 1975 et 2000 témoigne pourtant d’une tendance de fond : la gestion rigoureuse et la stigmatisation du chômage qui décourageait les chômeurs de s’inscrire dans les premières années a été remplacée par une situation où les demandeurs inscrits ne sont pas disponibles pour tout type de travail. L'introduction du revenu minimum garanti (RMG) en 1986 et les élargissements des droits à l'indemnisation passive conditionnée à l’inscription comme demandeur d’emploi en 2002 et 2003 ont aussi contribué à l'augmentation du nombre de clients du Service public de l’emploi difficiles à placer...