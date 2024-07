La révolution technologique amorcée au cours des dernières décennies du XXe siècle a modifié presque toutes les facettes de notre vie au XXIe siècle. Les services de transport et de communication ont gagné en rapidité et en efficacité, et facilitent désormais les déplacements partout dans le monde des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, entraînant la mondialisation des économies. Ces mutations sociales et économiques ont, à leur tour, fait évoluer la demande de compétences. Alors que l’automatisation gagne sans cesse le secteur industriel et certaines tâches peu qualifiées, les besoins en aptitudes cognitives routinières et en savoir-faire artisanal vont en diminuant, tandis que les compétences en traitement de l’information et d’autres aptitudes cognitives et compétences interpersonnelles de haut niveau sont toujours plus prisées.

L’Évaluation des compétences des adultes, lancée dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), vise à fournir un nouvel éclairage sur le rôle de certaines de ces compétences clés dans la société et sur leur utilisation dans le cadre privé et professionnel. Elle mesure directement la maîtrise de plusieurs compétences en traitement de l’information : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique. Accompagnant les Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 : Premiers résultats de l’Évaluation des compétencesdes adultes, ce manuel passe en revue la conception et la méthodologie de l’évaluation, et ses relations avec d’autres évaluations internationales menées auprès des jeunes étudiants et des adultes.