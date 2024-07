Compétences et emploi dans le domaine des TIC

Ce rapport fait partie intégrante des Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2004. Il inaugure une prochaine série de rapports qui examineront la distribution de l’emploi qualifié en TIC dans l’économie et étudieront le rôle de l’emploi qualifié dans le domaine des TIC dans les échanges, dans les services aux entreprises reposant sur l’utilisation des TIC et dans l’approvisionnement international en services, ou délocalisation. L’essor actuel des produits et des services liés aux TIC et l’intégration de plus en plus poussée des TIC dans les processus commerciaux, conjugués à l’existence d’une réserve de main d’œuvre qualifiée en TIC, aura une incidence croissante sur la répartition géographique des activités économiques.