Gouvernance des données de santé à l’ère du numérique

Les données de santé sont essentielles pour des services de santé modernes, la gestion des systèmes de santé, la recherche et l’innovation, et il convient de les gérer avec discernement pour favoriser leur utilisation tout en protégeant la vie privée et la sécurité des données. La Recommandation de l’OCDE de 2016 sur la gouvernance des données de santé propose une feuille de route facilitant l’harmonisation des approches de la gouvernance des données de santé entre les pays. Elle préconise de mettre en place des cadres de gouvernance des données nationales de santé, en suivant les principes énoncés, et d’encourager la coopération internationale en matière de gouvernance et d’interopérabilité des données. Ce rapport donne un aperçu de la mise en œuvre de la Recommandation pour la période 2016-2021 et montre que, dans l’ensemble, malgré certaines avancées encourageantes, de nombreux pays Adhérents s’emploient toujours à sa mise en œuvre dans des domaines tels que le partage, l’accessibilité, la qualité, l’interopérabilité et la sécurité des données ainsi que la protection de la vie privée. Les efforts visant à soutenir la mise en œuvre et la diffusion de la Recommandation se poursuivront au cours du prochain cycle de suivi au Conseil (2022-27), en mettant l’accent sur la cybersécurité, l’harmonisation des mécanismes de gouvernance des données de santé à l’appui de projets internationaux et l’amélioration de l’interopérabilité des données de santé à l’échelle mondiale.