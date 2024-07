Qu'ont fait les plateformes pour protéger les travailleurs pendant la crise du coronavirus (COVID-19) ?

La pandémie du COVID‑19 pose deux risques majeurs pour les travailleurs des plateformes : l’exposition au virus et la perte de revenu. Ces risques sont aggravés par un accès généralement moindre aux prestations par rapport aux individus occupant un emploi classique. La présente note examine les mesures prises par les entreprises des plateformes pour protéger la santé et les revenus des travailleurs qui les ont utilisées pendant la pandémie, et rend compte des points de vue des travailleurs des plateformes sur le caractère satisfaisant de ces mesures.