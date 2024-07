Entreprises et santé dans les villes frontalières

Cette Note qui fait partie de la Collection « Villes », analyse la répartition spatiale des entreprises formelles et des infrastructures de santé en Afrique de l’Ouest. L’analyse montre que les secteurs cruciaux pour l’intégration régionale sont concentrés dans les capitales économiques plutôt que dans les espaces frontaliers. Ces résultats illustrent la difficulté qu’ont de nombreux pays ouest-africains à distribuer le potentiel de développement économique sur l’ensemble du territoire national. La cartographie des infrastructures de santé montre que les villes frontalières présentent un excédent de centres médicaux et un déficit d’hôpitaux et de maternités relativement à leur population urbaine. La Note identifie plusieurs régions dans lesquelles une coopération plus étroite pourrait favoriser la mise en place d’établissements de santé transfrontaliers.

