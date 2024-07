Intégration régionale des villes frontalières

Cette Note qui fait partie de la Collection « Villes », souligne la contribution des villes frontalières au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Six indicateurs permettent d’appréhender les dynamiques locales développées en milieu urbain, les effets de la distance sur la cohésion nationale, et l’impact des divisions territoriales au plan international dans 18 pays. Cette analyse met en évidence les obstacles qui limitent le potentiel d’intégration des villes frontalières du point de vue des échanges socio-économiques et des institutions. La Note conclut par une synthèse des politiques territorialisées pouvant être mises en place dans la région pour faciliter le développement économique et politique des villes frontalières ouest-africaines.

