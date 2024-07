Urbanisation et démographie en Afrique du Nord et de l’Ouest, 1950-2020

Cette note propose une analyse factuelle et rétrospective des relations entre urbanisation et démographie en Afrique du Nord et de l’Ouest. Elle montre que les pays de la région sont résolument engagés dans le processus de transition démographique. Au nord du Sahara, le nouvel équilibre démographique est marqué par une natalité plus forte que ce que le modèle théorique prédit, avec pour conséquence une croissance continue de la population. Plus de 70% de la population vit désormais en ville et cette proportion devrait continuer à croître dans les prochaines décennies. Au sud du Sahara, tous les pays ont connu une chute rapide de la mortalité suivie d’un recul de la natalité. Le décalage entre l’évolution des deux variables a contribué à un accroissement naturel spectaculaire en l’espace de quelques décennies. Cette croissance s’accompagne d’une redistribution des populations en faveur des zones urbaines, qui accueillent désormais près d’un habitant sur deux. L’urbanisation que connaît l’Afrique de l’Ouest est susceptible d’accélérer les changements sociaux, économiques et politiques qui favorisent la transition démographique. L’un des défis principaux est de parvenir à réduire les variations régionales observées dans les taux de fertilité entre zones urbaines et rurales du continent.