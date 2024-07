Population et morphologies des villes frontalières

Cette Note qui fait partie de la Collection « Villes », analyse l’évolution démographique et morphologique des villes frontalières d’Afrique de l’Ouest depuis le milieu du XXe siècle. L’utilisation d’une base de données harmonisée – ce qu’offre Africapolis – permet de montrer que les villes frontalières ont connu une croissance plus importante que les autres villes de la région depuis 1950. Alors que la taille moyenne des villes augmente avec la distance aux frontières, la densité urbaine diminue à mesure qu’on s’en éloigne. Ces résultats suggèrent que les villes frontalières forment des ensembles urbains différents des autres, notamment du fait de leur spécialisation dans les activités commerciales, qui stimulent la croissance et encourage les fortes densités. Le document identifie enfin 27 agglomérations transfrontalières principales dans la région et discute leurs particularités.

Aussi dans cette Collection :

« Intégration régionale des villes frontalières », No 20

« Entreprises et santé dans les villes frontalières », No 22

« Accessibilité et infrastructures des villes frontalières », No 23