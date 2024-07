Diversité et inclusion à l'OCDE

Souhaitez-vous en savoir plus sur les progrès accomplis par l’OCDE ?

Le rapport annuel sur la diversité et l’inclusion de l’OCDE fournit des examens et des mises à jours réguliers sur le programme de l’OCDE sur la diversité et l’inclusion et les progrès réalisés à l’égard des initiatives stratégiques clés, ainsi que des statistiques descriptives et des données relatives à la diversité de l’effectif. Depuis 2021, le rapport est diffusé publiquement à des fins de transparence et de redevabilité.