La vie à l'OCDE

L’OCDE dispose d’un personnel divers et multiculturel, issu de ses pays membres mais également des pays partenaires clés et des pays avec lesquels l'OCDE travaille sur des initiatives régionales. Le personnel, issu d'un large éventail de milieux universitaires et professionnels, apporte à l’Organisation des expériences et points de vue variés.



En tant qu'employé de l'Organisation, vous ferez également partie d'un environnement de travail passionnant et stimulant. Vous aurez la possibilité de mener et de contribuer à des recherches et des conseils de grande qualité sur les politiques publiques, aidant ainsi l'Organisation à mener à bien sa mission : concevoir des politiques meilleures pour des vies meilleures.