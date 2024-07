Gouvernance des infrastructures

oLes menaces qui pèsent sur l'intégrité étouffent souvent les projets d'infrastructure. Les risques d'intégrité peuvent survenir à chaque étape du projet et entraîner des coûts économiques et sociaux plus élevés. La corruption, la désinformation et le désengagement des citoyens peuvent entraîner un mauvais ciblage des investissements dans les infrastructures et avoir un impact négatif sur la confiance et l'appropriation commune de la planification et de la mise en œuvre des infrastructures. La bonne gouvernance des processus décisionnels, y compris la participation systématique des parties prenantes et la transparence, est essentielle pour garantir l'utilisation efficace des ressources.