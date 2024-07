Le Panorama des administrations publiques 2013 propose un tableau de bord des indicateurs clés dans le but de contribuer à l’analyse et à la comparaison au niveau international des performances du secteur public. Des indicateurs axés sur les recettes et dépenses du gouvernement et l'emploi sont présentés ainsi que des données portant sur des aspects clés des performances des administrations liées aux produits et aux réalisations dans les secteurs de la santé et de l’éducation

Le Panorama des administrations publiques 2013 comprend également des indicateurs qui couvrent des aspects essentiels de la gestion et de la gouvernance publique tels que l’intégrité, l’administration ouverte, la gestion de la réglementation, les nouvelles pratiques d’accessibilité aux services publics ainsi que la gestion des ressources humaines et la rémunération dans le secteur public. Bien que la mesure de la performance des gouvernements soit reconnue depuis longtemps comme ayant un rôle important à jouer pour accroître l’efficacité et l’efficience du secteur public, la récente crise économique et les contraintes fiscales grandissantes dans plusieurs pays membres augmentent la nécessité de développer des indicateurs robustes pour accompagner les prises de décisions des gouvernements.