Fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2020‑2029 s’appuient aussi sur le concours et les connaissances de pays membres et d’organisations internationales spécialisées dans les produits de base. Elles présentent des projections de l’offre et de la demande des principaux produits agricoles, des biocarburants et des produits halieutiques et aquacoles sur les marchés nationaux, régionaux et mondiaux.

Au moment où les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2020‑2029 ont été établies, les effets précis de la pandémie de COVID‑19 sur les marchés agricoles restaient en grande partie inconnus et n’ont donc pas été pris en compte dans les projections de référence. Néanmoins, cette édition s’attache à dessiner les contours des voies de transmission de ces effets sur les différentes filières agricoles et alimentaires.

Des informations supplémentaires sont fournies à l’adresse suivante : www.agri-outlook.org.