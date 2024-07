COVID‑19 dans la région MENA : impact sur les inégalités de genre et réponses apportées en soutien aux femmes

Cette note dresse un état des conséquences de la pandémie du COVID-19 sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans la région MENA; il recense les mesures et les initiatives prises dans ce domaine par les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour atténuer l’impact de la crise sur les femmes. Il montre que la crise du COVID-19 est unmoment décisif pour l’affirmation de l’égalité femmes-hommes dans la région MENA, et une opportunité de repenser le rôle des femmes dans l’économie et la société. La reprise économique de la région sur le long terme dépendra de sa capacité à mobiliser pleinement le potentiel des femmes comme des hommes qui y vivent.