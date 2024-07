L’investissement dans la région MENA à l’heure du COVID-19

La pandémie de COVID-19 place les économies de la régiondu Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) face à une nouvelle série de difficultés. Freinée par un climat d’investissement peu propice et des tensions géopolitiques régionales, la région s’est jusque-là efforcée d’attirer plus d’investissements directs étrangers (IDE) et de meilleure qualité. Alors que la récession à court terme annoncée devrait frapper durement les économies de la région, la crise pourrait toutefois engendrer de nouvelles occasions de profiter des tendances mondiales, telles que la relocalisation et la restructuration des chaînes de valeur mondiales et régionales. Cela dépendra de la poursuite des réformes en cours, de l’adoption de nouvelles stratégies et mesures adaptées au contexte post-épidémique, ainsi que du renforcement de la coopération régionale. Cette note présente un aperçu des répercussions de la crise engendrée par le COVID-19 sur l’investissement dans la région, et présente les réponses politiques des gouvernements visant à promouvoir l’investissement et à favoriser une reprise plus inclusive.