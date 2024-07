L'initative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l'appui du développement

Créée à la demande des pays MENA en 2005, l’Initiative facilite la coopération entre l’OCDE et la région MENA en vue de promouvoir des politiques permettant une croissance durable et inclusive. L’Initiative rassemble les gouvernements des pays MENA et de l’OCDE, la communauté internationale, la société civile et le secteur privé. Elle répond aux besoins régionaux et aux priorités de développement, y compris l’intégration des femmes et des jeunes par l’emploi et leur participation à l’élaboration des politiques publiques. Elle prend aussi en compte la diversité de la région en apportant une aide ciblée à certains pays.

L’Initiative s’appuie sur la méthode de travail de l’OCDE de dialogue sur les politiques publiques, d’échange de bonnes pratiques et de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des réformes.