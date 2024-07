L'allocation des ressources publiques à des fins optimales nécessite des systèmes de gestion des finances publiques transparents et efficaces, ainsi que des mécanismes d'audit et de contrôle solides, y compris une gestion efficace des risques. Étant donné la part importante des marchés publics dans le produit intérieur brut (PIB), un contrôle indépendant est essentiel. De même, pour faire respecter le rôle de la loi et appliquer les principes de bonne gouvernance à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et des services publics, il est indispensable de mettre en place des dispositifs de gouvernance solides.