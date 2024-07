Autonomisation des jeunes

Conformément à la Recommandation de l'OCDE sur l'amélioration des perspectives offertes aux jeunes ( anglais/français ) , le Programme MENA-OCDE pour la gouvernance fournit des analyses et des conseils politiques, un soutien technique bilatéral et une plateforme de dialogue régional entre les décideurs politiques afin d'aider les gouvernements et les administrations publiques à :



unir les différentes parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales derrière une vision et une stratégie communes ciblant les jeunes;



renforcer les capacités administratives et institutionnelles afin d'intégrer les perspectives des jeunes de différents milieux dans l'élaboration des politiques;



encourager la participation et la représentation des jeunes et des acteurs de la jeunesse dans la vie publique et politique.



Le programme soutient également les jeunes, les organisations de jeunesse et les initiatives menées par des jeunes. Découvrez les résultats du Programme des jeunes ambassadeurs locaux en Jordanie et du Programme des jeunes responsables de l'élaboration des politiques en Tunisie, mis en œuvre par l'OCDE en coopération avec le ministère de la Jeunesse (Jordanie) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (Tunisie).