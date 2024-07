Renforcer l’autonomie et la confiance des jeunes en Tunisie

En Tunisie, les jeunes de moins de 30 ans constituent 48 % de la population. Ils ont un rôle important dans le développement économique, social et politique du pays, mais font face à des défis importants dans leur transition vers l'autonomie et l’âge adulte. Les conséquences socio-économiques du COVID-19 ont encore exacerbé les défis auxquels ils sont confrontés, et ont mis en avant l’importance de promouvoir leur participation à la prise de décision publique. Cette revue présente une analyse des dispositifs de gouvernance des politiques publiques à destination de la jeunesse en Tunisie, en mettant l'accent sur cinq domaines : 1) un cadre légal et règlementaire adapté aux jeunes, 2) l’adoption d’une approche gouvernementale intégrée dans l’élaboration des politiques publiques de la jeunesse, 3) l’optimisation des capacités institutionnelles du ministère de la Jeunesse, 4) l’inclusion d’une « dimension » jeunesse dans la formulation des politiques publiques, et 5) la promotion de la participation et de la représentation des jeunes dans la vie publique.