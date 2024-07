Examen du gouvernement ouvert au Maroc 2024

Ce rapport propose une analyse en profondeur des réformes du gouvernement ouvert au Maroc, à la lumière de la Recommandation de l’OCDE sur le Gouvernement Ouvert. Près de six ans après l’adhésion du Maroc à la Recommandation et au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, cet examen prend acte des progrès réalisés depuis dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de réformes pour un gouvernement ouvert. En prenant appui sur la théorie du changement, ce rapport s’intéresse aux cadres qui forment un environnement propice au gouvernement ouvert au Maroc ; aux processus à l’œuvre pour cette ouverture ; à l’espace civique comme prérequis aux réformes ; à la transparence et l’accès à l’information ; et à la participation concrète des citoyens et des parties prenantes. Le dernier chapitre présente une feuille de route pour guider le Maroc dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une possible stratégie nationale pour un gouvernement ouvert visant à soutenir l’intégration et la mise en cohérence des réformes pour un gouvernement ouvert et se rapprocher progressivement d’un État ouvert.